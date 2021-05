Den Angaben zufolge konnte eine weitere Ausbreitung des Moorbrandes zügig gestoppt werden. Das Löschen zog sich jedoch bis zum Einbruch der Dunkelheit und gestaltete sich aufwendig. Moorbrände können sich sehr tief in den torfreichen Boden hineinfressen. Um das Feuer zu stoppen, benötigt man viel Löschwasser. Dieses wurde in Dubring an einem Teich gefördert und mit den Tanklöschfahrzeugen in den Wald gebracht. Trotzdem mussten die Löscharbeiten Donnerstagabend unterbrochen werden. Mit Einbruch der Dunkelheit rückte ein Großteil der Feuerwehr aus Sicherheitsgründen ab. Eine Brandwache blieb vor Ort, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Freitag soll die Lage neu bewertet werden, um das weitere Vorgehen festzulegen. Inzwischen regnet es, was die Löscharbeiten womöglich erleichtern wird.