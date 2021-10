Epilepsie im Alter Neues Wohn- und Pflegeheim in Radeberg eröffnet

Das Tannenhaus mit seiner Kombination aus Wohn- und Pflegebereich ist laut Nuck in seiner Form ein Novum im Landkreis Bautzen. So befinden sich in der einen Haushälfte 20 Zimmer mit integriertem Bad als Wohnangebot für Menschen mit Epilepsie und schweren Behinderungen und in der anderen Haushälfte 20 Einzelapartments für die Pflegeeinrichtung.