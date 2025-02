Die Mieter eines Mehrfamilienhauses in Hermsdorf bei Ottendorf-Okrilla können vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück. Nach dem Brand, der am Mittwochvormittag offenbar im Dachstuhl ausgebrochen war, ist das Haus laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war bis in den frühen Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt.