In der Nacht zu Mittwoch haben ein oder mehrere Wölfe erneut im Landkreis Bautzen Schafsherden gerissen. Allein in Lauske bei Weißenberg wurden nach Informationen des Landratsamts rund 20 Schafe getötet.

In Cosul bei Großpostwitz wurden zudem zwei trächtige Schafe gerissen. Bei einem Tierhalter in Schönberg bei Cunewalde starben eine Ziege und zwei Schafe, darunter war sich ein wertvoller Zuchtbock. Weitere tote Tiere entdeckten Schäfer unter anderem in Höflein, Panschwitz-Kuckau sowie bei Nebelschütz.