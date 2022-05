Weidetierhalter fordern Regulierung der Wolfspopulation in Sachsen

Sachsens Weidetierhalter fordern eine generelle Regulierung des Wolfsbestandes im Freistaat. Sonst stünde durch die weitere Ausbreitung der Wölfe eine artgerechte Weidetierhaltung und die damit verbundene Landschaftspflege mittelfristig vor dem Aus, heißt es in einem gemeinsamen Brief der sächsischen Schaf- und Rinderzuchtverbände, des Landesbauernverbandes und des Jagdverbandes.

Seit den 1990er-Jahren wird die Wiederansiedlung des Wolfes in Deutschland unterstützt. In Sachsen leben nach Angaben des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie aktuell 29 Rudel, drei Paare und zwei territoriale Einzeltiere. Fast alle Wölfe, bis auf fünf Rudel, haben ihr Territorium in den Landkreisen Görlitz und Bautzen.