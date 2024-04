Er drückte auf den Auslöser seiner Kamera und filmte so eine seltene Szene. "Der Wolf war vielleicht Wasser trinken an der nahe gelegenen Spree", mutmaßt er. "Er versuchte auf dem Rückweg in den Wald einen Wildzaun zu überwinden, der für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest dort steht." Weil er offenbar keinen anderen Ausweg sah, holte der Wolf zum Sprung aus und überwand so den Zaun, lief über die Straße auf ein Feld und verschwand schließlich im Wald.



Thomas Schneider, der seit vielen Jahren in der Wolfsregion lebt, weiß um die emotionale Debatte um den Wolf. Für ihn persönlich sei es allerdings "etwas Besonderes" gewesen. "Ich wohne schon so lange hier, habe so etwas aber noch nie gesehen."