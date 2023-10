Seit Anfang September konnten die neun Weibchen und neun Männchen ihr Winterquartier kennenlernen. "Die Eingewöhnung war wichtig, damit sich die Tiere an uns und wir uns an sie gewöhnen. Wir haben uns Zeit genommen und uns mit jedem Pinguin befasst“, erklärt die Reviertierpflegerin im Vogelrevier, Carolin Adler. Inzwischen haben die Pinguine im Watschelgang die gesamte Anlage erkundet und erste Sprünge ins kühle Nass gewagt.

Die neuen Tiere stammen aus dem Artis Zoo in Amsterdam und dem Opel Zoo in Kronberg. Brillenpinguine sind in Südafrika beheimatet und gehören zu den Pinguinarten, die stark bedroht sind. Der Zoo Hoyerswerda wird sich deshalb am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm beteiligen.