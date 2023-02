Die vier Hausesel im Zoo Hoyerswerda sind immer noch zu dick. Das kam bei der diesjährigen Zooinventur ans Licht, bei der alle Tiere gezählt, vermessen und gewogen wurden. Zwar hätten die Esel abgespeckt, seien aber noch nicht bei ihren Idealwerten angelangt, sagte Zoochef Eugène Bruins. "Häufig werden wir von Besucherinnen und Besuchern gefragt, ob unsere Esel trächtig sind oder wann die Fohlen zur Welt kommen. Dann müssen wir sie enttäuschen und sagen, dass sie einfach ein wenig zu dick sind." Also werden die Esel wohl noch weiter an ihrem Gewicht arbeiten müssen.

Es gab auch eine andere Überraschung. Die neue Weggefährtin von Baltazar, dem Eurasischen Otter, entpuppte sich als Männchen. Nun sucht der Zoo erneut nach einem Weibchen für Baltazar. Dafür haben sich die sechs Pátzcuaro-Querzahnmolche laut Zoochef Eugène Briuns sehr positiv entwickelt. Die Molche kommen im Freien nur noch im Pátzcuaro-See in Mexiko vor und sind vom Aussterben bedroht. Die nahen Verwandten des Axolotl werden bis zu 35 Zentimeter groß.

Bald tummeln sich auch im Zoo Hoyerswerda wieder Pinguine, so wie hier im Zoo in Magdeburg. Bildrechte: Zoo Magdeburg/Viktoria Kühne

Insgesamt gibt es 872 Tiere in 115 Arten im Zoo Hoyerswerda, etwas weniger als 2021. So wurden knapp 100 Tiere weniger gezählt. Fünf Arten wurden abgegeben, unter anderem die Flamingos. In diesem Jahr sollen wieder neue Tiere hinzukommen. Im Frühjahr wird eine Gruppe Brillenpinguine erwartet. Sie sollen auf die verbesserte Pinguinanlage ziehen. Seit Herbst 2021 leben keine Pinguine mehr auf der Anlage, nachdem es dort mehrere Todesfälle gegeben hatte.