Gesundheitscheck Messen und Wiegen im Zoo Hoyerswerda

Der Zoo in Hoyerswerda hat seine alljährliche Inventur gemacht. Um das Karteisystem auf aktuellen Stand zu bringen, wird alles, was im Gehege kreucht und fleucht durchgezählt, gemessen und gewogen. Das Fazit: Es gibt 967 Tiere und damit 57 mehr als im Vorjahr. "Das liegt vor allem an den erfolgreichen Nachzuchten im vergangenen Jahr und auch am Zugang neuer Arten im Tropenhaus und der Zooschule", erklärt Zooleiter Bruins.