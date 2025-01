Der Zoo Hoyerswerda hat im vergangenen Jahr mehrere Zuchterfolge verbucht. Erstmals konnte man die stark bedrohten Pátzcuaro-Querzahnmolche nachzüchten, wie der Zoo mitteilte. Einige der Jungtiere sind demnach über das europäische Zuchtprogramm an Zoos in Hannover und Riga abgegeben worden, zwei Molche bleiben in Hoyerswerda.