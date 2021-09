Im Zoo Hoyerswerda sind vier Humboldt-Pinguinen gestorben. Die Vögel seien "plötzlich und unerwartet innerhalb kurzer Abstände nacheinander" gestorben, teilte der Zoo mit. Nach dem ersten Todesfall sei die gesamte Pinguingruppe mit einem pilzabtötenden Mittel und Antibiotika behandelt worden. Um die Todesursache zu klären, wurden drei tote Pinguine an die Landesuntersuchungsanstalt in Dresden geschickt. Während bei einem Pinguin eine bakterielle Infektion und bei einem zweiten Vogel eine Pilzinfektion als Todesursache diagnostiziert wurde, konnte beim dritten Pinguin auch nach der Obduktion keine eindeutige Ursache festgestellt werden. Das vierte tote Tier wird noch obduziert.

Um eine Verbreitung der Bakterien, die bei einem der toten Pinguin festgestellt wurden, zu vermeiden, wurde das Wasser im Pinguinbecken chloriert. Zudem wurden an verschiedenen Stellen der Pinguinanlage Proben entnommen, die derzeit noch auf Bakterienbefall untersucht werden, erklärte der Zoo. Fünf Tiere sind in der Anlage noch verblieben und werden sorgsam im Auge behalten, hieß es.

Aktuell befänden sich die Pinguine in der Mauser, laut Zooverwaltung eine Phase, in der sie durch den natürlichen Federwechsel geschwächt und daher besonders infektionsanfällig seien. Vor drei Jahren war schon einmal eine Gruppe Humboldt-Pinguine an einer Pilzinfektion gestorben. Damals beratschlagte sich der Zoo mit Forschungsinstituten und anderen Zoos, um die Ursache des plötzlichen Pinguinsterbens zu erforschen. Es folgten Umbauten und Maßnahmen, unter anderem diese: