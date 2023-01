Umsteigefrei von Hoyerswerda nach Leipzig geht aktuell nur mit dem eigenen Auto. Wer den Zug nimmt, lernt den Bahnhof von Falkenberg an der Elster kennen. Dort muss der Zug gewechselt werden. Geplant ist das so allerdings nicht, wie die Deutsche Bahn bestätigt. Das im Dezember geänderte Fahrplankonzept sieht eigentlich vor, dass die Regionalexpress-Züge der Linien RE10 (Cottbus - Leipzig) und RE11 (Hoyerswerda - Leipzig) den Abschnitt Falkenberg - Leipzig gemeinsam fahren - also der Zugteil aus Cottbus mit dem Zugteil aus Hoyerwerda in Falkenberg zusammengekuppelt wird und Reisende in ihrem Zug sitzenbleiben können. Zum Einsatz sollen planmäßig neueste Mireo-Triebwagen aus dem Hause Siemens kommen.