Im Zoo Hoyerswerda ist Zwergflusspferd-Dame Paula gestorben. Wie der Zoo am Montag mitteilte, hatte das 45 Jahre alte Tier schon seit längerem alterstypische Symptome und war deshalb in ständiger medizinischer Behandlung. Das kleine Flusspferd hatte demnach zunehmend Probleme, sich zu bewegen und immer weniger Appetit. In der Nacht zum Sonntag ist Paula schließlich gestorben, hieß es.