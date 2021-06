Zudem lagen zwölf Landesprojekte vor, zu denen die Mitglieder eine Stellungnahme abgegeben haben. Davon wurden vier befürwortet. Ein positives Votum erhielten zum Beispiel die Sanierung der Talsperre Quitzdorf, der Bau des Sorbischen Wissensforums am Lauengraben in Bautzen sowie der Umzug der Landesuntersuchungsanstalt von Dresden nach Bischofswerda. Bei sieben Projekten enthielt sich das Gremium, ein weiteres wurde abgelehnt.

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Dresden, Detlef Hamann, äußerte sich kurz nach Bekanntgabe der Beschlüsse kritisch zu den geplanten Förderungen. Die Bestätigung der 38 kommunalen Projekte sei ein "beachtlicher Erfolg", so Hamann. Ein Blick auf die Liste lasse allerdings Zweifel aufkommen, inwieweit die einzelnen Vorhaben geeignet seien, "die ostsächsische Region nach dem Aus von Braunkohleförderung und -verstromung tatsächlich strukturell neu auszurichten und vor allem wirtschaftlich zukunftsfest zu machen", so der IHK-Chef.

Bereits am Montag hat der Ausschuss für die Braunkohleregion rund um Leipzig getagt und dabei 18 Projekte positiv beschieden. Damit könnten rund 200 Millionen Euro in den Strukturwandel des Mitteldeutschen Reviers fließen, sagte der Ausschussvorsitzende und Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen. Gefördert werden sollen unter anderem der touristische Radwegeausbau in Nordsachsen, ein Bürger- und Dienstleistungszentrum in Rackwitz oder die Berufsfachschule am Klinikum St. Georg in Leipzig.