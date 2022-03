Jubiläum Zehn Jahre "Lausitzer Seenland" - Tourismusverband fordert weniger Bürokratie

Hauptinhalt

Seit mittlerweile zehn Jahren will der Tourismusverband "Lausitzer Seenland" die ehemalige Tagebauregion zu einer Touristenhochburg machen. So sollen die Auswirkungen des Strukturwandels bewältigt werden. Die doppelten Zuständigkeiten in der Region zwischen Sachsen und Brandenburg und damit das dadurch fehlende Tempo beim Ausbau bereiten der Geschäftsführerin des Verbandes Sorgen.