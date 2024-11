Die Weltkriegsbombe, die am Dienstagnachmittag in der Nähe von Großpostwitz gefunden worden war, ist am selben Abend entschärft worden. Das hat die Polizei am Mittwochmorgen mitgeteilt. Bei Schachtarbeiten an den Binnewitzer Teichen war die 100-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. 41 Menschen aus dem Ortsteil Binnewitz mussten daraufhin vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Nach der Entschärfung gegen 21 Uhr durften die Menschen wieder zurück in ihre Häuser.