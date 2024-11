Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Bauarbeiten in Großpostwitz in der Oberlausitz gefunden worden. Wie ein Diensthabender aus dem Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz MDR SACHSEN am Dienstagabend sagte, handelt es sich um eine 80 Kilo schwere Bombe russischer Bauart. Etwa 50 Anwohnerinnen und Anwohnern im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle im Ortsteil Binnewitz sollen laut Polizei in Sicherheit gebracht werden.