Sport-Schütze Christian Reitz aus Löbau hat sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer qualifiziert. Der 33-jährige schaffte mit der Schnellfeuer-Pistole beim internen deutschen Ausscheidungswettkampf in Wiesbaden in beiden Durchgängen die Bestmarke und steht vorzeitig als Sieger fest. Mit 591 von 600 Ringen schoss er dabei eine Weltklasseleistung.