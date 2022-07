Spannende Abenteuer erlebten die witzigen Kobolde über viele Jahre rund um den Globus. Im Jahr 2020 machten sie in einem Sonderheft bereits im barocken Sachsen Station. "Ich finde das Sachsenheft toll, aber die Region Oberlausitz und Bautzen tauchen da nicht auf", kritisiert der Vorsitzende der Dr.-Gregorius-Mättig-Stiftung, Uwe Koch. Das will er nun mit einer der ältesten Stiftungen in Sachsen nachholen. Im geplanten Sonderheft sollem die Abrafaxe die Stadt Bautzen und die Region Oberlausitz entdecken.

Noch ist das Heft nur eine Idee: Ein Teil der Geschichte spiele im Bautzner Dom St. Petri. Im Mittelpunkt stehe das Wirken der Gregorius-Mättig-Stiftung, die die Sonderausgabe bezahlen will und Kultur und Bildung in der Oberlausitz fördert, kündigte Uwe Koch am Mittwoch an.

Projekt-Initiator Uwe Koch (li.) von der Mättig-Stiftung und Mosaik-Zeichner Jörg Reuter stellten in Bautzen ihre Pläne für das Sonderheft vor. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank