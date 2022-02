Der Brief der Landräte - Der Brief ging an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU).



- Alle sächsischen Landräte verlangen darin eine Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht.



- Zugleich kündigen sie an, dass für sie bei dem seit langem bestehenden Fachkräfteproblem in der Pflege und der niedrigen Impfquote bei der notwendigen Abwägung immer die Versorgungssicherheit der Bevölkerung im Vordergrund stehen werde.