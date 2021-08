Was macht der Bund mit den Rückgaben? - Der Bund will die zurückgegebenen Impfstoffe an andere Staaten mit akutem Bedarf spenden.

- Die Bundesregierung hat zugesagt, bis Jahresende mindestens 30 Millionen Impfdosen an Entwicklungsländer und andere Staaten abzugeben.

- Eine erste Tranche soll jetzt bereits über die internationale Hilfsinitiative Covax an fünf Länder gehen.