Eine Demonstration am Montagabend in Bautzen hat ein Nachspiel. Weil gegen Auflagen verstoßen wurde, prüft das Landratsamt Konsequenzen, wie eine Sprecherin auf Anfrage von MDR SACHSEN sagte. Polizeiangaben zufolge hatten sich am Kornmarkt 1.600 Menschen versammelt, um gegen die Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Zur selben Zeit bewegte sich ein Protestkorso aus 56 Traktoren und 86 Begleitfahrzeugen durch die Innenstadt. Versammlung und Aufzug waren laut Landratsamt angemeldet.