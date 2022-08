Die Jäger Gunter Franke und Michael Bresan stehen auf einem Acker in der Nähe von Crostwitz im Landkreis Bautzen. Sie starren auf den kleinen Bildschirm der Fernsteuerung, die Franke in der Hand hält. Aus der Ferne brummt es leise. Wer genau hinschaut, sieht, dass in etwa 200 Metern Entfernung eine Drohne über das angrenzende Maisfeld fliegt.



Die Jäger wollen herausfinden, ob sich zwischen den Pflanzen Wildschweine verstecken. Wenn ja, will Bresan am Abend einige befreundete Jäger zusammentrommeln, um die Tiere zu jagen, wenn sie in der Dämmerung aus dem Maisfeld laufen. Auch jetzt hat Bresan sein Gewehr dabei. "Falls sich Sauen gestört fühlen und aus dem Mais rauswechseln, habe ich die Chance, sie zu bejagen", erklärt er.