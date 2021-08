Der in der Oberlausitz gedrehte Film "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" ist am Donnerstag in Kinos in Dresden gestartet. Das Filmdrama des Regisseurs Dominik Graf ist die Verfilmung des Romans "Fabian" von Erich Kästner aus dem Jahr 1931. Gedreht wurde dafür 2019 unter anderem in Kleinwelka in den Schwesternhäusern. Die Filmszenen im Kulturdenkmal stellen das historische Dresden dar.

Zudem hatte das Filmteam am See in Kleinsaubernitz und in Görlitz Sets aufgebaut. Es wurde aber auch in Brandenburg und Berlin gedreht. In der Oberlausitz hat "Fabian" Ende August im Filmtheater in Görlitz Premiere.