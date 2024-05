Die Polizei fahndet öffentlich und auch im MDR-Magazin "Kripo live" nach einem Mann, der den selbsternannten "Anzeigenhauptmeister" in Bautzen attackiert hat. Der Unbekannte hat den 18-Jährigen am 27. April gegen 22:45 Uhr mit der Faust geschlagen und so verletzt, dass die Nase blutete. Er musste daraufhin ärztlich versorgt werden. Die Tat ereignete sich nach Ermittlerangaben auf dem Parkplatz des Penny-Marktes am Bahnhof in der Tzschirnerstraße.