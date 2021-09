Zwei Tage nach dem Großfeuer im Glaswerk Bernsdorf am Sonnabend hat ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizei seine Arbeit auf dem Betriebsgelände aufgenommen. Das teilte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Bisher ist unklar, wie der Brand beim Glaswarenwerk ausbrach. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben allerdings Brandstiftung. Sie verwies auf ein Feuer am vergangenen Freitag in Bernsdorf, bei dem Unbekannte am Waldrand einen Holzstapel angezündet hatten.