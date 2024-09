Auf seiner Internetseite bezeichnet sich Nebelschütz in der Oberlausitz als eine Region, die sich öffnen möchte. In der Tat ist die Gemeinde mit fünf Ortsteilen unter anderem für seinen Dorfkern und Festplatz als "Kerniges Dorf 2017" durch das Bundesagrarministerium ausgezeichnet worden. Doch eine Sache hakt noch: Wer hier mobil erreichbar sein will oder es aus bestimmten Gründen sein muss, ist abgehängt. Der Mobilfunk-Empfang ist vielerorts gleich Null. Das will der Gemeinderat bald ändern.