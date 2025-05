Olaf Franke, Geschäftsführer der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien, bezeichnet die Einführung der Gästekarte als "Meilenstein für die Region". Touristische Partner sind unter anderem das Trixi Waldstrandbad Großschönau, das Waldbad Herrnhut und das Mewa-Bad Ostritz, das Naturparkhaus Zittauer Gebirge, das Museum Franziskanerkloster, das Heimatmuseum Herrnhut, Rodelbahn Oderwitz oder das Deutsche Damast- und Frottiermuseum in Großschönau. In vielen Urlaubsregionen sind solche Gästekarten bereits bewährte Praxis. Von den Küstenregionen an Nord- und Ostsee bis hin zur Sächsischen Schweiz werden vergleichbare Rabattkarten den Urlaubern ausgehändigt.

Gäste in der Oberlausitz erhalten die Karte während ihres Aufenthalts von ihrem Gastgeber. Dabei ist es egal, ob sie im Hotel, in einer Pension, einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus, einem Zelt oder Wohnwagen nächtigen.



Finanziert wird das Angebot durch die Gästetaxe, die laut Satzung des jeweiligen Urlaubsortes erhoben wird. Diese wird vom Gastgeber kassiert und an die jeweilige Stadt oder Gemeinde abgeführt. Die Gästekarte ist sowohl in gedruckter Form als auch digital auf dem Smartphone verfügbar und gilt während der gesamten Dauer des Aufenthalts.