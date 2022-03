Gelbes Elend Bautzen gedenkt Häftlingsaufstand vor 72 Jahren

Am 13. März 1950 hielten die Gefangenen in der Haftanstalt Bautzen, dem "Gelben Elend", die schlechten Haftbedingungen nicht mehr aus. Sie traten in den Hungerstreik. Zwei Wochen später wurde der Häftlingsaufstand brutal niedergeschlagen. Daran ist am Sonntag in Bautzen mit einem Gottesdienst und einem Konzert erinnert worden.