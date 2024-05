Verwaltung und Gemeinderat hätten ihm immer den Rücken gestärkt. "Es ging eigentlich immer mit einmütigen Beschlüssen voran", sagt Scholze. Das habe ihn motiviert. "Ohne diese Motivation hätte ich nicht 34 Jahre lang durchgehalten." Die Arbeit als Gemeindeoberhaupt habe er nie als große Last empfunden, wenngleich er aus der Bürgerschaft auch Gegenwind zu spüren bekam. Er erinnert sich an Probleme bei der Errichtung eines Mobilfunk-Sendemastes und Unmut über die Gebühren für den Bau der Abwasserkanäle.

Am 1. September, zum Termin der Landtagswahl, wird in Leutersdorf nun auch über die Nachfolge von Scholze abgestimmt. Es sei ein komisches Gefühl die Bürger zu verlassen, so drückt es Bruno Scholze aus. "Man kann dann nicht mehr so helfen, wie man gerne helfen möchte."