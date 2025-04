Mit einem bunten Programm aus Naturwissenschaft, Handwerk und Kunst begeistert die Station junge Menschen für Zukunftsthemen.

Ein Team aus sieben Hauptamtlichen und vielen Ehrenamtlichen gestaltet die Angebote - auch internationale Jugendbegegnungen.

Für ihre Bildungsarbeit bekommen die Organsiatoren bald bessere Bedingungen. Mehr als 4,8 Millionen Euro sollen in die "Zukunftsstation" investiert werden.

Auf dem Gelände der Station für Technik, Naturwissenschaften und Kunst in Weißwasser knistert ein Lagerfeuer. Die neun Jahre alte Frida sitzt an der Feuerstelle und dreht ein Stockbrot über den Flammen. Das Mädchen besucht eine Malwerkstatt, die in den Osterferien läuft. Weitere zehn Kinder machen mit. "Ich find’s toll, dass wir gerade auch die Wände bemalen können", erzählt Frida. Eine einmalige Sache – denn das Haus, in dem die Werkstatttage stattfinden, soll für einen Neubau abgerissen werden.

Obwohl das langgezogene Haupthaus noch den Charme der frühen DDR-Zeiten versprüht, kommt Frida gern in die Station am Stadtrand. Sie macht regelmäßig mit bei der AG Kunst. Auf dem Gelände umgeben von Wald herrsche eine besondere Atmosphäre, berichtet die Schülerin. Sie könne sich hier in vielen Dingen ausprobieren. "Hier ist immer viel los. Man lernt immer wieder neue Leute kennen", beschreibt Frida.

Abschied mit Wissenschaftsnacht, Technikcamp und Erzählcafé

Etwas abseits vom Feuer hat die Umweltpädagogin Carolin Stern ein Skelett eines Luchses aufgestellt. Die Mitarbeiterin des Wolfsbüros aus Rietschen informiert über die Wiederansiedlung der Raubkatze in Sachsen. Kinder können bei ihr außerdem Fledermaus-Masken basteln. Später wird Carolin Stern ein großes Netz aufspannen. Fängt sie ein paar Nachtjäger, sollen die Kinder sie streicheln können. Stern will Vorurteile über Fledermäuse abbauen und deutlich machen, wie nützlich die Insektenfresser sind. Dieses Angebot ist Teil der "Langen Nacht der kreativen Köpfe" – eine der Veranstaltungen, zu denen die Mitarbeiter der Station noch einmal in die alten Räume einladen.

"Wir bemerken, dass es ein Bedürfnis gibt, Abschied zu nehmen von den Räumen und von den vielen Relikten, die hier entstanden sind", sagt Stationsleiter Bernd Frommelt. So kämen in diesen Tagen viele Ältere, die eine Verbindung zur Station haben und noch etwas loswerden wollen. Sie bringen alte Zeitungsartikel und Fotos mit. Im langen Gang des Stationsgebäudes sind die Mitbringsel an einen Zeitstrahl geheftet. Der reicht zurück bis ins Jahr 1953. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Drinnen im kleinen Veranstaltungssaal der Station berichten Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Astrophysik (DZA) von Erkenntnissen aus der Astroforschung. Unter den Zuhörern ist Emil Barthen. Der 11-Jährige hat in der Station in Weißwasser schon Veranstaltungen der Kinderuniversität besucht. "Das war cool", sagt Emil. "Man müsste sonst bis nach Dresden fahren. Woanders gibt’s das hier ja nicht!" Er hat durch die Kinderuni mehr über die Bundestagswahlen und über Mikroben erfahren.

Kinder hätten in der Station die Möglichkeit, sich ganz praktisch mit naturwissenschaftlichen Fachrichtungen auseinanderzusetzen, lobt Fritz Brozio. Er hat selbst dazu beigetragen. Als Lehrer organisierte er zu DDR-Zeiten in der Station Biologie-Ferienlager. Heute sagt er: "Die Station ist für Weißwasser existenziell. Wir haben nichts anderes." An Interesse von Kindern und Jugendlichen an den Programmangeboten habe es nie gefehlt., "Wir mussten oft Schülern absagen, weil die Kapazität begrenzt ist", sagt er. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Station will Defizite der Schulbildung ausgleichen

Dabei wird die außerschulische Bildung zu handwerklichen und naturwissenschaftlichen Themen immer wichtiger, beobachtet Stationsleiter Bernd Frommelt. "Uns wird gespiegelt, von Schulen und Leuten, die mit Lehrausbildung oder Studium zu tun haben, dass in der schulischen Bildung gerade im MINT-Bereich ein Defizit entstanden ist." Die Station könne einen Beitrag leisten, junge Menschen für diese Themen zu begeistern.

Oft passiert das mit ganz praktischen Projekten. So schrauben ein paar Jungs in der Station derzeit an einer Seifenkiste und fahren damit zu Wettbewerben. Eine andere Gruppe baut Roboter. "Wenn hier jemand zehn Jahre Kunst oder Modellbau gemacht hat, muss er natürlich nicht Künstler oder Modellbauer werden. Aber er nimmt etwas mit fürs Leben", sagt Bernd Frommelt. Damit einen Beitrag zum Lebensweg oder zur Berufswahl geleistet zu haben, befriedige ihn.

Sieben hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten das Programm in der Station, darunter Biologen, eine Kunstpädagogin, ein Sozialpädagoge. Stationsleiter Frommelt kommt aus der Lehrausbildung. Daneben unterstützen rund 20 Ehrenamtliche bei der Betreuung und Anleitung der Kinder und Jugendlichen. Viele haben als junge Menschen selbst Angebote in der Station genutzt. Wie die meisten Schulabsolventen sind sie danach für Ausbildung oder Beruf fortgegangen. Doch einige kämen wieder, nähmen sich als Studenten Zeit, um mal ein Camp mitzugestalten, berichtet Bernd Frommelt.