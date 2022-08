Die Oberbürgermeisterwahl in Zittau hat möglicherweise ein gerichtliches Nachspiel. Jörg Domsgen von der AfD hat am Donnerstag beim beim Verwaltungsgericht in Dresden Klage eingereicht. Wie Domsgen MDR SACHSEN sagte, wirft er dem wiedergewählten Oberbürgermeister Thomas Zenker Amtsmissbrauch und Wahlbeeinflussung vor. Die AfD hatte sich vor der Wahl große Hoffnung auf den Chefposten im Zittauer Rathaus gemacht. Bei der Wahl im Juni kam ihr Kandidat Jörg Domsgen nur auf 28 Prozent, Amtsinhaber Zenker war mit mehr als 71 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt worden.