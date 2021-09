Von zwei bei Löbau in der Oberlausitz ausgerissenen Rhesusaffen ist am Freitag ein Tier eingefangen worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz bestätigte, wurde der Affe in Sohland am Rotstein gefunden und konnte in ein Auto gelockt werden. Der Affe befinde sich zunächst in der Obhut des Veterinäramtes. Dort wird geprüft, was mit dem Tier passiert. Der Besitzer bekommt es demnach nicht automatisch zurück, weil laut Polizei nicht klar ist, ob er die Tiere überhaupt halten darf.