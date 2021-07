Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat sich im Landkreis Görlitz weiter nach Süden ausgebreitet. Das teilte die Stadtverwaltung Zittau am Dienstag mit. Die Landesdirektion hat darauf reagiert und die Puffer- und Sperrzone wesentlich erweitert. Damit befindet sich jetzt auch der gesamte Zittauer Stadtwald in der Pufferzone.

In der Pufferzone müssen sich Menschen, die mit Wildschweinen in Berührung gekommen sind, desinfizieren. Die Fundstelle eines toten Wildschweins ist außerdem unverzüglich dem Veterinäramt oder der Polizei zu melden. Hunde sind an der Leine zu führen. Der Stadtwald von Zittau umfasst eine Fläche von etwa 4.300 Hektar. Zum Stadtwald zählt ein Teil des Zittauer Gebirges. Dazu kommen noch das Königsholz, das Wittgendorfer Holz und der Neuschönauer Busch, die Niedere Folge sowie der südliche Teil des Neißetals.