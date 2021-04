Landwirt Gerhard Gröbner aus Kodersdorf hat schon einige Tierseuchen erlebt, die Maul- und Klauenseuche zum Beispiel. Aber solch einen nachlässigen Umgang wie mit der ASP habe er noch nicht erlebt, sagt der 70-Jährige. Harte Worte, die der Schweinezüchter bei einem Vor-Ort-Termin im Landkreis Görlitz findet. Anlass ist der Besuch von Uwe Feiler vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Der parlamentarische Staatssekretär ist ab sofort so etwas wie der Bundesbeauftragte für die Afrikanische Schweinepest. Er soll als Ansprechpartner für Länder und Kommunen Betroffenen zuhören - so wie Landwirt Gröbner.

In Gröbners Ställen stehen mehr als 2.000 Sauen, dazu kommen jede Woche um die 1.500 Ferkel. Die Preise seien eingebrochen, sagt Gerhard Gröbner, außerdem nehme China wegen der ASP keine Schweineteile aus Deutschland mehr ab. 800.000 Euro habe er dadurch Verlust gemacht. Gröbner und mit ihm viele andere betroffenen Landwirte, die sich in der Interessensgemeinschaft der Schweinezüchter zusammengetan haben, fordern deshalb von der Politik schnelleres Handeln. Der Zaunbau um die gefährdeten Zonen habe viel zu lange gedauert, sodass die Wildschweine die Seuche schon weitergetragen hätten: "Wir laufen der Seuche hinterher", meint Gröbner.

Auch die Dezimierung der vielen Wildschweine geht nicht so schnell voran, wie sich das Landwirte und Jäger wünschen. Immerhin sollen jetzt die Jägerinnen und Jäger im Landkreis Görlitz im großen Stil die Wildschweine in der gefährdeten Zone "entnehmen", wie es offiziell heißt - also schießen. Dafür werden sie auch mit entsprechender Technik wie Nachtsichtgeräten ausgestattet, kündigte Dezernent Thomas Rublack vom Landkreis Görlitz an. Auch sogenannte Saufänge sollen eingesetzt werden. Das sind größere Fallen, in denen mehrere Wildschweine gleichzeitig gefangen werden können. "Ziel ist eine deutliche Dezimierung der Wildschweine", so Rublack. Wie nötig das ist, zeigt auch die aktuelle Zahl von infizierten Wildscheinen: Bisher wurde bei 135 Tieren im Landkreis Görlitz das Schweinepestvirus gefunden.