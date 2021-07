Die Zahl der mit Afrikanischen Schweinepest (ASP) infizierten Wildschweine in Sachsen ist deutlich angestiegen. Bis Ende Juni wurden rund 200 Fälle registriert, aktuell sind es bereits 250. Das gab die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) bei der Vorstellung des aktuellen Jahresberichts bekannt. Um die für Wild – und Hausschweine tödliche Seuche einzudämmen, werden bei der Suche nach Kadavern speziell ausgebildete Hunde und Drohnen eingesetzt. Im vergangenen Jahr war die Afrikanische Schweinepest in Sachsen bei 17 Wildschweinen nachgewiesen worden.

Landwirte kritisierten unlängst, dass die Behörden zu spät reagiert hätten. Sie haben zur Selbsthilfe gegriffen und ihre Ställe, in denen die Schweine gehalten werden, selbst gesichert. Insbesondere in der Massentierhaltung, in denen Mast und Schlachtung durchgetaktet sind, steigt die Sorge vor den Folgen der Afrikanischen Schweinepest. Selbst ohne infizierte Hausschweine spüren die Bauern nach eigenen Angaben den Preisverfall, da die Agrarindustrie globalisiert ist und beispielsweise China den Import deutschen Schweinefleischs gestoppt hat.

Die LUA Sachsen widerspricht den Bauern in ihrem Jahresbericht und verweist auf frühzeitiges Handeln bereits 2019, als Westpolen nahe der Grenze zu Sachsen erste Fälle der Afrikanischen Schweinepest bekannt wurden. "Bereits im Frühjahr 2020 wurden in Sachsen weitere Maßnahmen gegen einen ASP-Eintrag getroffen. Entlang der Neiße wurde an der gesamten sächsisch-polnischen Grenze eine mobile Wildschweinbarriere aufgebaut." Weiterhin wurden die Jäger in den Landkreisen Görlitz und Bautzen verpflichtet, jedes gesund geschossene Wildschwein auf ASP untersuchen zu lassen.