Die Polizei hat in Görlitz auf einen aggressiven Hund geschossen. Das Tier habe sich während einer Kundgebung vor den Toren des Alstom-Werkes losgerissen und mindestens einen Passanten gebissen, teilte die Polizei Görlitz mit. Bei dem gebissenen Fußgänger handelt es sich laut Polizei um einen 80 Jahre alten Mann, der zur Behandlung in ein Krankenhaus musste.

Als die Beamten am Ort der Demonstration eine Anzeige aufnahmen, habe der 43 Jahre alte Besitzer des Hund kaum unter Kontrolle halten können. Ein Polizist wurde in den Stiefel gebissen. Plötzlich habe sich der Hund losgerissen und sei auf die Beamten zugerannt. Ein Polizist feuerte einen Schuss ab, verfehlte das Tier jedoch. Der Hund rannte weiter. Die Beamten sperrten den Bereich ab, in dem sich der Hund aufhielt. Das Tier sei dann zunehmend weniger aggressiv geworden, bis ein Tierarzt es mit einem Betäubungsschuss endgültig ruhigstellte. Der Hund wurde in ein Tierheim gebracht.