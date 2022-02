Im Landkreis Görlitz soll bis 2024 ein Aktionsprogramm zum Erhalt der biologischen Vielfalt umgesetzt werden. Dafür haben am Mittwoch das Internationale Begegnungszentrum St. Marienthal im ostsächsischen Ostritz und der Landschaftspflegeverband Zittauer Gebirge einen Vertrag unterschrieben. Der regelt eine dreijährige Kooperation für ein "Aktionsbündnis Biodiversität".



Beteiligt würden Kommunen, Firmen und Wissenschaftler sowie zivilgesellschaftliche Akteure in Naturschutz-, Umwelt-, Sport-, Jugend- und Sozialverbänden sowie Kirchen und Religionsgemeinschaften, sagte Projektleiter Georg Salditt. In einem ersten Schritt sollen die beteiligten Akteuren weitergebildet und qualifiziert werden, aber auch die Beratung von Kommunen, Unternehmen, Kirchen und Vereinen stehe an.

In dem drei Jahre andauernden Projekt "Aktionsbündnis Biodiversität" sollen 80 Blühwiesen angelegt sowie 500 Obstbäume gepflanzt werden.