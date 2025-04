Aktivisten haben am Mittwoch vor dem Werkstor von Alstom in Görlitz gegen die Übernahme durch den Rüstungskonzern KNDS demonstriert. In dem traditionsreichen Waggonbau-Werk sollen künftig unter anderem Baugruppen für den Kampfpanzer Leopard 2 und den Schützenpanzer Puma hergestellt werden.

Mit-Organisator Jörg Bergstedt sagte: "Mit dem Widerstand gegen den Umbau einer für die Verkehrswende wichtigen Fabrik in eine Rüstungsfabrik wollen wir eine Debatte anzetteln, damit das nicht so einfach durchgeht, dass dieses Land jetzt so eine Kriegsvorbereitungsscheiße abzieht". In der Vergangenheit war der Umwelt-Aktivist aus Hessen unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung verurteilt worden, weil er gentechnisch veränderte Pflanzen auf einem Versuchsfeld zerstört hatte.