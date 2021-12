Alstom will in der Oberlausitz hunderte Arbeitsplätze abbauen. Darüber informierte am Freitag Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. In Görlitz sollen bis zu 400 Arbeitsplätze, in Bautzen bis zu 150 Arbeitsplätze gestrichen werden. Zur Begründung hieß es vom Konzern, der im Januar die beiden Bombardier-Werke übernommen hatte, die Auftragslage sei schlecht und würde sich auch nicht so schnell ändern.

Wirtschaftsminister Dulig: Beschluss revidieren

Dulig reagierte auf die Abbaupläne mit absolutem Unverständnis. Der SPD-Politiker nannte die Entscheidung zum Abbau weder wirtschaftlich klug noch nachvollziehbar. Er erwarte, dass die Alstom-Führung ihren Beschluss revidiert und gemeinsam mit dem Betriebsrat eine Lösung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region findet.

Gemeinsam fordern wir Alstom auf, zu seinen Zusagen beim Kauf zu stehen, die Zukunft des Werkes und der Arbeitsplätze zu sichern, anstatt den Aktienkurs durch Einsparmaßnahmen zu stabilisieren. Dieses vergiftete Weihnachtsgeschenk ist völlig inakzeptabel. Martin Dulig Wirtschaftsminister von Sachsen

Noch am Vormittag habe Dulig mit dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Alstom Deutschland, René Straube, Kontakt aufgenommen. Außerdem stehe das Wirtschaftsministerium bereits in Kontakt mit der Unternehmensleitung von Alstom. Ein Gespräch zwischen dem sächsischen Minister und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist bereits in Vorbereitung.

Waggonbau mit langer Tradition

Schon 1849 wurden in Görlitz die ersten Wagen produziert, nur 14 Jahre nach Beginn des Eisenbahnzeitalters in Deutschland. Damit gehört der Waggonbau zu den traditionsreichsten Industriezweigen in Ostdeutschland. Der kanadische Schienenfahrzeugbauer hatte 1998 die Werke in Görlitz und Bautzen übernommen.

Im Januar dieses Jahres hatte Alstom alle Bombardier-Transportation-Standorte weltweit geschluckt und ist damit der größte Anbieter von Schienenfahrzeugen in Europa. Bereits während der Übernahme stand in der Oberlausitz die Befürchtung im Raum, dass bei Auftragsflauten zuerst hier das Personal abgebaut wird. Damals hieß es vom Chef der Bombardier Transportation, Danny Di Perna, dass in den nächsten Jahren kein Stellenabbau zu befürchten sei. Die Auftragsbücher wären voll und man bräuchte alle deutschen Ingenieure und Fabriken, um sie abzuarbeiten.