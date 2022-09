Alstom-Proteste Menschenkette gegen geplanten Stellenabbau

Hauptinhalt

Der Schienenfahrzeughersteller Alstom ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region Ostsachsen. In den Werken Bautzen und Görlitz arbeiten rund 2.000 Beschäftigte. Die Auftragsbücher seien voll, meinen die Mitarbeiter. Dennoch will der französische Konzern die Zahl der Angestellten drastisch reduzieren. Dagegen regte sich am Mittwoch vor den Toren des Werks in Görlitz erheblicher Widerstand.