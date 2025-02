In Görlitz soll nach MDR-Informationen am Mittwoch offiziell die Übernahme des Waggonbauwerks durch den deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS besiegelt werden. Dazu wird unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Die Beschäftigten im bisherigen Alstom-Werk versprechen sich von dem Eigentümerwechsel den Erhalt ihrer Arbeitsplätze.

Die Görlitzer Linke hat für den Vormittag eine Kundgebung vor dem Waggonbau-Werk angemeldet. Auch das BSW und die rechtsextremen Freien Sachsen wollen gegen eine Rüstungsproduktion in Görlitz protestieren.



Der Görlitzer Oberbürgermeister Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU) versteht die Übernahme des Werks als Chance und verweist auf das nahe Niesky, wo der Waggonbaubetrieb für Güterwagen dicht gemacht wurde. Zum Thema Rüstung verweist Ursu darauf, dass auch Panzer der Bundeswehr in Görlitz gewartet werden sollen.



Auch Uwe Garbe von der Industriegewerkschaft Metall schätzt ein, dass die positive Stimmung überwiege, "dass eine Zukunft am Standort gibt". Gleichwohl werde auch über den Wechsel vom Schienenfahrzeugsbau zur Rüstung diskutiert.