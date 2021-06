Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) besuchen an diesem Donnerstag die künftige Baustelle des Wasserstofftestlabors in Görlitz. Das Projekt firmiert unter dem Namen Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz (HLG) und gehört zu den zentralen Projekten für den Strukturwandel in der Lausitz. Sachsen und der Bund unterstützen die Einrichtung mit rund 42 Millionen Euro.