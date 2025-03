Die Polizei hat die Görlitzer Altstadt wiederholt als "gefährlichen Ort" eingestuft. Das geht aus einer Anfrage der Linken an das Sächsische Innenministerium hervor. An den Orten gebe es etwa verhältnismäßig viele Diebstähle von Autos und Fahrrädern und Einbrüche in Wohnungen und Firmen, begründet die Polizei Görlitz die Einstufung.