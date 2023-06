Wie an jedem sonnigen Sommersonntag in Görlitz, schlendern Touristen über die Altstadtbrücke, die die Stadt mit dem polnischen Zgorzelec verbindet. Mitten in dem Trubel recken fünf Frauen einen Arm nach oben, während sie sich mit dem anderen am Boden abstützen. Ihre Beine stehen dabei so, dass sie mit dem Boden ein Dreieck ergeben. Trikonasana heißt die Haltung beim Yoga, das Dreieck.