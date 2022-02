Rund fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 16 Jahre alten Mädchens in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Die 16-Jährige war am 15. September 2021 schwer verletzt in einem Garagenkomplex gefunden worden. Sanitäter und Notärzte hatten sie reanimiert, sie starb aber im Krankenhaus - nach dem Obduktionsergebnis an Stichverletzungen.