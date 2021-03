"Und so ist es!" - Mit diesen Worten hat die Wirtschaftskundelehrerein nach Darstellung des Berufsschülers Peter Günther die Vorführung von "Die Geschichte vom Goldschmied Fabian – Gib mir die Welt plus fünf Prozent" beendet. Der angehende Zimmermann ist einer von drei Schülerinnen und Schülern, die die anschließende, schriftliche Leistungskontrolle zum Filminhalt verweigerten.

Zimmermannslehrling an der Berufsschule Löbau

Der etwa 50-minütige Animationsfilm wurde 2008 in Zusammenarbeit mit dem KOPP-Verlag produziert und erzählt die fiktive Geschichte des Goldschmieds Fabian. Dieser erfindet das Geld, verleiht es an seine Mitbürger und verlangt dafür Zinsen, womit er sie entweder in den Ruin oder die totale Abhängigkeit treibt. Mit anderen Goldschmieden gründet er eine Geheimloge namens "Die Erleuchteten", die im Laufe der Jahrhunderte Kriege anzettelt, Regierungen und Medien kontrolliert und schließlich die Gedanken jedes Einzelnen.