Laut dem Landesamt für Archäologie wurden dreimal im Jahr Ziegel gebrannt, jeweils 18.000 bis 20.000 Steine. Unter anderem seien vermutlich die Mauersteine vom Jagdschloss in der Mühlroser Ziegelei hergestellt worden.

Derzeit liegt die Ausgrabung bei Mühlrose in den letzten Zügen. Für die Archäologen war es Schöneburg zufolge eine echte Knochenarbeit: Der lehmreiche Boden habe die Ausgrabungen erschwert. War das Wetter trocken, sei der Lehm hart und somit kaum von den Überresten der Fundstücke zu entfernen. War es nass, dann klebte der Lehm an den Gerätschaften und an den Schuhen der Mitarbeitenden. "Das ist schon eine sehr harte Arbeit gewesen", resümiert Schöneburg.