Die Afrikanische Schweinepest ist in Deutschland erstmals bei Hausschweinen festgestellt worden. Betroffen sind Bestände in den brandenburgischen Landkreisen Spree-Neiße an der Grenze zum Landkreis Görlitz und Märkisch-Oderland. Das teilte das Verbraucherschutzministerium des Bundeslandes in der Nacht zum Freitag mit. Beide Bestände seien nach den Befunden sofort von den Veterinärämtern gesperrt worden.