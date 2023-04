Offenbar ist die Unzufriedenheit im Ort auch ohne die Rechtsextremen groß, die die Stimmung der Hirschfelder für ihre Zwecke zu nutzen verstehen. Der parteilose Hirschfelder Ortsbürgermeister Bernd Müller berichtet, dass er häufig auf der Straße angesprochen werde von Bürgern, die gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft sind. Von Befürwortern aus seinem Ort habe er bisher noch nichts gehört.

Und auch Müller selbst sagt, er könne die Pläne "unter den derzeitigen Bedingungen" nicht gutheißen. Dabei ist ihm wichtig zu betonen, dass er nicht per se gegen die Unterbringung von Flüchtlingen im Ort sei. Er berichtet, dass in Hirschfelde einige ukrainische Familien leben "und das Zusammenleben mit den Bürgern vor Ort bringt keine Probleme". Und er erinnert daran, dass 2015/16 einige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der alten Flachsspinnerei untergebracht waren, unter anderem aus Afghanistan.

Damals hätten die Einwohner die Unterbringung akzeptiert und es habe eine gute Zusammenarbeit mit dem Landratsamt gegeben. Man habe gemeinsam das Konzept für die Betreuung erarbeitet. Wie die Kommunikation vonseiten des Landkreises diesmal gelaufen sei, sei aber "kein Miteinander" gewesen. Der Kreis habe nicht versucht, mit ihm gemeinsam zu klären, welche Probleme es vor Ort gibt und wie man sie lösen kann.

Für 150 Asylbewerber habe der kleine Ort gar nicht die Infrastruktur und es sei auch nicht klar, wie die Menschen dort beschäftigt werden sollen, sagt Ortsbürgermeister Müller. Vor allem aber scheint sich ein großer Teil der Einwohner Sorgen um die Sicherheit zu machen. Das wurde bei einer Informationsveranstaltung am Montag vergangener Woche deutlich, zu der der Landkreis die Bürger eingeladen hatte. Diese nutzten die Gelegenheit, um ihre Sicherheitsbedenken vorzubringen und um ihrem Ärger Luft zu machen. Die alte Flachspinnerei liegt in Rosenthal. In dem etwas abgelegenen Teil von Hirschfelde leben nur etwa 120 Menschen. Die Flüchtlingsunterkunft soll 150 Menschen beherbergen. Bildrechte: MDR/Winterbauer

Zu dem Gefühl der Verunsicherung bei den Einwohnern trägt offenbar bei, dass die alte Flachsspinnerei in einem etwas abgelegenen Teil von Hirschfelde liegt, in Rosenthal. Dort wohnen zurzeit etwa 120 Menschen. Dass in der Ortslage temporär bald mehr Flüchtlinge leben könnten als Einheimische, bereitet vielen Sorgen. Zumal im Ort die meisten davon auszugehen scheinen, dass nicht Frauen oder Familien, sondern alleinstehende Männer kommen werden. So auch Müller. Man könne den 120 Rosenthalern nicht 150 junge Männer gegenüberstellen, sagt er. "Das geht beim besten Willen nicht".

Landkreis plant Sicherheits- und Betreuungskonzept

Der Landkreis werde gemeinsam mit dem zukünftigen Betreiber, dem Ortschaftsrat, der Stadtverwaltung Zittau, der Ortspolizei, Vertretern von Bundes- und Landespolizei sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein ortsspezifisches Sicherheits- und Betreuungskonzept erstellen, teilte ein Sprecher des Landratsamtes mit.

Woher kommen die Menschen, die in Hirschfelde untergebracht werden sollen?

Die Einwohner von Hirschfelde befürchten, dass nur alleinstehende Männer in dem Ort untergebracht werden sollen. Der Landkreis bestätigte das nicht. "Die Zuweisung erfolgt durch die Landesdirektion Sachsen. Daher kann zum derzeitigen Stand keine Auskunft gegeben werden, wer dem Landkreis Görlitz zugewiesen wird". Die Menschen, die nach Hirschfelde kommen sollen, werden also aus anderen Regionen Sachsens in den Landkreis Görlitz umverteilt. Zurzeit sind sie nach Angaben des Landratsamtes in Erstaufnahmeeinrichtungen in Chemnitz, Leipzig und Dresden untergebracht.

Weshalb fiel die Wahl des Landkreises auf Hirschfelde?